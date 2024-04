De bizarre recordavond van Lillard in NBA: 35 punten voor de rust, 0 erna

Een opvallend cijfer gisteren was de 35 punten van Damian Lillard, die in afwezigheid van de geblesseerde Giannis Antetokounmpo de voorloper was bij de Milwaukee Bucks.



Lillard maakte al zijn punten voor de rust: 6 op 10 driepunters, 5 op 9 tweepunters en 7 op 7 vrijworpen. Nadien kwam hij niet meer tot scoren, ook al speelde hij in totaal 37'52". Die 35 punten in 1 helft is een clubrecord voor de play-offs.



"Je moet er meteen staan", verklaarde Lillard zijn scherpte. Hij maakte 19 punten in het eerste quarter en kwam maar 3 punten tekort voor het record van Kevin Durant in 2019. Durant kwam toen tegen de Clippers tot 50 punten.



Lillard bleef op 35 staan. Zoveel punten voor, geen erna, dat is een primeur in de NBA-geschiedenis. Het vorige record stond op naam van Devin Booker met 31 punten in 2022 tegen New Orleans.



Booker verliet de partij toen met een blessure in het derde quarter, bij Lillard was de defensie van de Pacers de oorzaak van de nul. Meerdere spelers volgden de guard over het hele terrein. Lillard kwam nog maar tot 5 shotpogingen en liet zijn teammaats aanvallen.



De 36 punten van Pascal Siakam volstonden niet voor de bezoekers. Het tweede duel is woensdag, opnieuw op het terrein van Milwaukee.