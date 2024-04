NBA: Dallas en Indiana hangen bordjes gelijk in de play-offs, Phoenix zit in de problemen

In de eerste ronde van de play-offs in de NBA hebben Dallas en Indiana vannacht een overwinning behaald en daarmee voor balans gezorgd in hun series tegen respectievelijk de LA Clippers en Milwaukee. Voor Minnesota ziet het er goed uit na een nieuwe zege tegen Phoenix.

Het Dallas van Luka Doncic was in de eerste ontmoeting met de LA Clippers niet op de afspraak, maar in game 2 tekenden de Mavericks wel present.

De tandem Doncic-Irving was goed 55 punten en ook een sterke PJ Washington (18 punten) liet zich gelden. Zo won Dallas met 93-96 op het veld van de Clippers, waarmee het nu 1-1 staat in de serie. De volgende 2 wedstrijden vinden plaats in Dallas.

Bij de thuisploeg maakte Kawhi Leonard zijn comeback na een knieblessure. De forward, die ook in de selectie van Team USA zit voor de Olympische Spelen, was out sinds eind maart. Leonard tekende voor 15 punten, maar kon zijn team dus niet behoeden voor de nederlaag.