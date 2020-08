Glunderende Koeman: "Iedereen weet dat Barcelona mijn thuis is"

Ronald Koeman heeft bij Barcelona een contract tot juni 2022 ondertekend. Voor de Nederlander is het zijn 3e periode bij Barça. Tussen 1989 en 1995 was hij er aan de slag als speler. Tussen 1998 en 2000 was hij er ook nog assistent van Louis van Gaal en coach van het belofteteam.

"Iedereen weet dat Barcelona mijn thuis is. Nu krijg ik de kans om deze club te trainen. Dit is een vrolijke dag", aldus Koeman, die zich wel bewust is van de zware taak die hem wacht.

"Het wordt niet makkelijk, want hier wordt altijd het maximale geëist. We moeten voor alle prijzen spelen. Vanaf nu gaan we hard werken. Ik denk dat we wat wijzigingen moeten doorvoeren. De laatste wedstrijd, zo wil niemand het zien", verweest Koeman naar de CL-pandoering tegen Bayern. "Het wordt hard werken om van Barcelona weer het beste team ter wereld te maken."

"Lionel Messi? Hij is de beste speler ter wereld en die wil je in je ploeg hebben, niet bij de tegenstander. Hij wint wedstrijden voor je. Ik zou heel blij zijn als hij blijft. Hij heeft ook nog een contract en ik zal met hem praten."

Mogelijk zal een aantal grote namen de club (moeten) verlaten. "We moeten bekijken wie de beste spelers voor Barcelona zijn", sprak Koeman. "Je moet ook respect tonen voor oudere spelers. Het is niet zo dat het voorbij is op je 32e of 33e. Ze moeten wel gemotiveerd zijn. Ik wil alleen spelers die het maximum willen geven."

Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu sprak ook nog vleiende woorden. "Het stond eigenlijk al vast dat hij hier ooit coach zou worden. Ronald is een ervaren trainer met veel kennis. Hij heeft charisma en persoonlijkheid en hij houdt van Barcelona. Wij geloven in hem."