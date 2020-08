Bayern München trakteert FC Barcelona op de ultieme vernedering

Hansi Flick (trainer Bayern München): “Thomas (Müller, red.) is tot Man van de Match uitgeroepen en dat is verdiend. Hij gaf het signaal voor onze hoge pressing en heeft een fantastische match gespeeld. Maar de hele ploeg verdient een compliment, omdat de spelers er ook na 5 en 6 goals tot op het einde voor bleven gaan. Dat is gewoon formidabel, maar het is ook onze mentaliteit. Ik was ook bijzonder blij om te zien dat de invallers meteen mee in het ritme zaten en het werk van de anderen gewoon voortgezet hebben. We wisten dat we door hoge druk te zetten Barcelona in de fout konden dwingen om daarvan dan te profiteren. Onze eerste twee kansen leverden meteen twee goals op, dat was het ideale scenario. Dit is een signaal naar de andere ploegen, maar het is ook maar één match. We staan nu weer voor een volgende wedstrijd en die begint opnieuw met 0-0."