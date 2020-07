Ondanks biecht wil Gerrit Beltman trainer blijven: "Ik ben een ander persoon nu"

"Ik vind zeker dat ik nog trainer mag zijn"

"Het zou me geen gewetensproblemen bezorgen. Mijn stijl is nu bijna 180 gedraaid van hoe die vroeger was. Ik probeer nu vooral te luisteren. Ik vind het gewoon een leuk vak en het is fijn om kinderen en jongvolwassenen te helpen."

"Ik ben niet meer wie ik was, dus ik vind zeker dat dat mag" zegt Beltman in een interview met onze Nederlandse collega's van NOS. "Ik ben ervan overtuigd dat ik nu een ander persoon ben. De afgelopen jaren heb ik geen conflicten meer gehad in mijn omgang met mensen."

"Spijtoptant zijn om turnklimaat te veranderen"

"Ik weet dat ik niet de enige trainer was die dit gedrag vertoonde en ik heb er moeite mee dat andere namen buiten schot blijven. Ik roep daarom andere coaches op om naar voren te komen. Durf te zeggen wie je was en durf jezelf daarvoor te excuseren."

Excuses aanbieden, dat deed Beltman in het gesprek met NOS zelf ook. "Ik verontschuldig me oprecht voor wat ik heb gedaan. Ik was ervan overtuigd dat ik juist bezig was en ik besef nu pas dat ik trauma's heb aangericht. Daar schaam ik me echt voor."



"Mijn wil was wet. Zo ging het en niet anders. Als ik alles kon terugdraaien zou ik hulp gevraagd hebben, maar dat heb ik niet gedaan. Er is in die tijd nooit iemand geweest die mij op de vingers is komen tikken. Dat vind ik eigenlijk jammer. Misschien waren mensen bang en durfden ze niets zeggen."