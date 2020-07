Geen tennis meer in China dit jaar: alle toernooien worden geschrapt

In wat nog rest van het tennisseizoen stonden nog heel wat toernooien in China op het programma. Door de beslissing van de Chinese overheid worden al die evenementen geschrapt.

Bij de mannen gaat het onder meer om het Masters 1000-toernooi in Shanghai, de China Open in Peking en de Chengdu Open. Bij de vrouwen sneuvelen onder meer het WTA-toernooi van Peking en de WTA-Finals in Shenzhen.

"We zijn zeer teleurgesteld dat onze evenementen van wereldniveau in China dit jaar niet zullen doorgaaan", reageert Steve Simon, de CEO van de WTA.

Ook ATP-baas Andrea Gaudenzi is ontgoocheld. "We hebben deze beslissing met pijn in het hart genomen, maar we respecteren de beslissing van de Chinese overheid om te doen wat best is in deze nooit geziene situatie."