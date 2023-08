Jannik Sinner heeft zijn eerste Masters 1.000-toernooi te pakken

Derde keer, goede keer. Na twee verliesbeurten in Miami (in 2021 en 2023) was het nu wel raak voor Jannik Sinner. Met zuiver en aanvallend tennis won hij de finale van het Masters 1.000-toernooi in Toronto.

Sinner maakte het op geen enkel moment spannend tegen Alex de Minaur. Hij ging maar liefst 5 keer door de opslag van de Australiër.

Na anderhalf uur was de buit binnen. Sinner werd de eerste Italiaanse eindwinnaar in Toronto. Twee jaar geleden won hij de European Open in Antwerpen.