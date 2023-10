Jannik Sinner heeft Daniil Medvedev eindelijk te pakken

Jannik Sinner heeft zich flink moeten inspannen in de Chinese hoofdstad. In de halve finales klopte hij nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz (7-6 en 6-1).

In de finale moest de 22-jarige Italiaan voorbij Daniil Medvedev, wat hem in de voorbije confrontaties nog niet gelukt was.

Deze keer kon Sinner gelijke tred houden met de voormalige winnaar van de US Open. De twee serveerden het publiek een stevige pot baselinetennis. Sinner maakte telkens het verschil in de tiebreak.

Als beloning wordt hij de tweede Italiaan die de top 5 van het mannentennis bereikt. Adriano Panatta ging het voor in 1976.

Over twee weken is Sinner een van de blikvangers op de European Open in Antwerpen.