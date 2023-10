Elise Mertens overklast Jasmine Paolini in finale en verlengt titel in Monastir

Jasmine Paolini in de finale van de Jasmin Open. Het leek wel voorbestemd, al hielp het ook dat de Italiaanse het eerste reekshoofd was, de nummer 30 van de wereld.



Elise Mertens was na een wisselvallig seizoen uit die top 30 gezakt, maar een 2e titel op een rij in Monastir zou haar daar toch opnieuw in katapulteren.



Paolini legde Mertens aanvankelijk het vuur aan de schenen, ook omdat er in de beginfase nog wat zand in de motor van de Belgische zat.



Steeds meer kreeg Mertens daarna vat op Paolini, die al te vaak faalde op de beslissende momenten.



Zo gingen we van 3-3 naar 6-3-winst voor Mertens in de eerste set. Paolini bleef daarna vechten, maar ze leek wel tegenover een muur te staan.



9 spelletjes op een rij wist Mertens te winnen en uiteindelijk dus ook de match en het toernooi. In de laatste 2 punten zette ze haar onvoorstelbare onverzettelijkheid nog eens extra in de verf. Een moedeloze Paolini kon enkel treurig het hoofd buigen.