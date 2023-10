Rijzende ster Ben Shelton heeft zijn eerste toernooiwinst te pakken

Aslan Karatsev beschikt over de nodige ervaring op het circuit, maar het was de jonge Ben Shelton die de wedstrijd in handen nam.

Bij 5-5 in de eerste set ging de linkshandige Amerikaan door de opslag van de Rus. Karatsev speelde nerveus en verloor met 7-5.

Setwinst gaf Shelton een boost. Hij nam de regie in handen, terwijl Karatsev de fouten begon op te stapelen. Toen hij een racket kapot sloeg, was het afgelopen voor de 30-jarige speler.

Met 7-5 en 6-1 haalde Shelton zijn eerste titel binnen. Eerder dit jaar liet hij van zich horen met een kwartfinale op de Australian en een halve finale op de US Open.