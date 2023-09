Kanonopslag én topatlete als vriendin: de 5 wapens waarmee "showman" Ben Shelton Djokovic wil verrassen

Pas vorig jaar besliste hij om prof te worden en voor het eerst in het buitenland te spelen, vanavond staat US Open-revelatie Ben Shelton al in de halve finales tegenover Novak Djokovic. Een kansloze missie? De 20-jarige Amerikaan gelooft rotsvast in een stunt, met dank aan zijn vijf wapens.

Wapen 1: een ijzeren opslag

Nu zijn landgenoot John Isner met tennispensioen is, mag Ben Shelton zich de prof met de hardste opslag op het circuit noemen. En dat voor een 20-jarige. De 1,93 meter lange Amerikaan pakte op de US Open al uit met opslagen van net geen 240 km per uur. Zijn kanonskogels leverden hem al 76 aces op op de US Open. "Maar hij sloeg ook wel al 29 dubbele fouten", nuanceert tenniscommentator Dirk Gerlo. Zijn ijzeren opslag heeft Shelton te danken aan zijn verleden als American football-speler. Zoals wel veel Amerikaanse kinderen op jonge leeftijd droomde hij eerst van een carrière als quarterback. "Daardoor heeft hij op jonge leeftijd veel kracht ontwikkeld in zijn linkerschouder. Dat gebruikt hij nu ook in zijn opslag", aldus Gerlo. "Hij gooit zijn bal iets verder op voor zijn serve en heeft een enorme sprongkracht." En dat loont, zoals je in onderstaande video kan zien.

Wapen 2: goede genen

American football? Niet meteen de keuze die je zou verwachten ten huize van de familie Shelton. Tennis was de voor de hand liggende keuze. Sheltons vader Bryan schopte het in 1994 tot de vierde ronde van Wimbledon. En ook zijn moeder Lisa speelde als junior op een hoog niveau tennis. Maar misschien moet Ben Shelton voor zijn halve finale tegen Djokovic nog het meest opkijken naar zijn oom Todd Witsken, die op 40-jarige leeftijd helaas overleed aan hersenkanker. Witsken slaagde er in 1986 op Flushing Meadows in om vijfvoudig US Open-kampioen Jimmy Connors uit te schakelen. "Toch begon Shelton maar op zijn 11 jaar aan een grondige tennisopleiding", vertelt Gerlo. "Hij had goede genen, maar bij de junioren stak hij er niet echt bovenuit. Pas vorig jaar brak hij door als tenniskampioen van de NCAA, de Amerikaanse college-competitie." "Hij stond toen net in de top 600 van de wereldranglijst. Dan pas heeft hij beslist om prof te worden. Nadien volgde een waanzinnig najaar, waarin hij opklom naar de top 100. Zo mocht hij in januari voor het eerst deelnemen aan de Australian Open, waar hij het meteen tot de kwartfinales schopte."

Wapen 3: sparringpartner van Nadal

Ben Shelton is soms nog "een ongeleid projectiel", stelt Dirk Gerlo, maar de kwaliteit spat ervan af. "Hij heeft enorm veel kracht en is ongelofelijk snel. Hij speelt heel aanvallend, komt graag naar het net en heeft met zijn linker een waanzinnige forehand." Dat was ook Rafael Nadal opgevallen. Niet voor niets klopte de Spaanse tennislegende voor de Australian Open aan bij de Amerikaan in zijn zoektocht naar een sparringpartner. Shelton valt ook niet alleen op met zijn krachtige spel. "Hij is ongelofelijk expressief op de baan", aldus Gerlo. "Hij uit zijn emoties op een positieve manier. Hij lacht veel op de baan. Het is een echte showman die ervan geniet om het publiek te vermaken."

Wapen 4: zijn entourage

Ben Shelton heeft zich omringd met pakken ervaring om zijn bestorming van de tennistop te begeleiden. Zijn vader, zelf een tenniscoach bij de Florida Gators, stond eerst wat weigerachtig tegenover een samenwerking met zijn zoon. "Het was te veel op eieren lopen", weet Dirk Gerlo. Ben Shelton legde zijn lot dan maar in handen van Dean Goldfine, die onder meer met Xavier Malisse en Andy Roddick heeft samengewerkt. Sinds het grasseizoen nam zijn vader dan toch over. Het uitgangspunt van zijn vader/coach: niet te veel video-analyse, niet te veel drills, gewoon punten spelen. Of om het in de woorden van Bryan Shelton te zeggen: "Mijn zoon is een labrador retriever: speel hem een bal toe en hij loopt er wel achter." Dat Ben Shelton hard moet zwoegen om de top te bereiken, heeft zijn vriendin hem goed ingepeperd. Ze weet waarover ze spreekt, want zijn geliefde is niemand minder dan zevenkampster Anna Hall, goed voor zilver op het WK in Boedapest en misschien wel de grote uitdager van Nafi Thiam in Parijs. "Ze is een betere atlete dan ik", gaf Shelton al toe. "Ze weet wat nodig is om een topatleet te zijn. We kunnen elkaar pushen."

Wapen 5: de kracht van de verrassing