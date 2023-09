Ben Shelton (20) troeft Tiafoe af in Amerikaans onderonsje en speelt halve finale US Open tegen Djokovic

Hardhitter Ben Shelton is de jongste tennishoop van de VS. Op z'n 20e is hij de jongste Amerikaan die de laatste 4 kan bereiken in New York sinds Michael Chang in 1992.



De ambiance in het Arthur Ashe Stadium was geladen. De avondsessie daar is sowieso al bijzonder, maar nog meer door een Amerikaanse clash. Voor het eerst in 15 jaar stonden bovendien nog eens twee Afro-Amerikaanse mannen tegenover elkaar.



In 2008 stonden James Blake en Donald Young tegenover elkaar in de eerste ronde, maar de inzet vannacht was vele malen groter: een ticket voor de halve finale tegen Novak Djokovic, 23-voudig grandslamkampioen en maandag weer de nummer 1.



Tiafoe, die vorig jaar in NY de halve finale haalde, had dit toernooi nog maar 1 set verloren, maar Shelton smeerde hem snel een tweede setverlies aan.

Na een gelijkopgaand begin maakten Sheltons venijnig harde slagen het verschil. Tiafoe vond geen antwoord op de explosieve forehand van youngster, die 5 games op een rij won.