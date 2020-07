Ferrari's nekken elkaar in de openingsronde, Leclerc trekt boetekleed aan

"Ik ben ontgoocheld in mezelf, ik heb Ferrari in de steek gelaten"

Het gaat van kwaad naar erger bij Ferrari. Na de dramatische kwalificaties gisteren haakten Sebastian Vettel en Charles Leclerc in de openingsronde in elkaar. De Monegask probeerde in een minuscuul gat te duiken en Vettel deed de deur dicht.

Gevolg: de achtervleugel van Vettel was kapot en de Duitser moest opgeven. Leclerc probeerde het nog even, maar moest even later ook de strijd staken. Vorig jaar reden de ploegmaats bij Ferrari elkaar er ook al uit in de GP van Brazilië.

"Ik was volledig verrast. Ik had niet verwacht dat Leclerc daar iets zou proberen", was de eerste reactie van Vettel. "Ik probeerde het net voorzichtig te doen, omdat er zo veel beweging rond mij was."

Leclerc trok het boetekleed aan. "Ik ben ontgoocheld in mezelf. Ik heb het erg slecht gedaan en ik heb Ferrari in de steek gelaten. Ik kan alleen maar mijn spijt betuigen, maar ik besef dat dat niet genoeg is", zei de jonge Monegask.