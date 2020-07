Sportmythes (4): versnellen compressiekousen het herstel?

Helpen ze alleen mentaal of bestaat er toch wetenschappelijk bewijs van de positieve effecten op het menselijke lichaam?

"Vocht verdwijnt door aanhoudende druk"

Hoewel er in het verleden al veel discussie is geweest over het nut van compressiekousen, bewijzen ze volgens Servaas Bingé, voormalig ploegdokter van Lotto-Soudal, wel degelijk hun waarde.

“Als je sport, kan er zich vocht opstapelen in het weefsel van je benen, waardoor die wat kunnen opzwellen."

"Compressiekousen oefenen evenwel een aanhoudende druk uit, zodat het vocht geleidelijk aan verdwijnt.”

“Ze hebben dus zeker hun nut, maar of dit soort kousen ook effectief de prestatie bevordert, is moeilijk te zeggen.”