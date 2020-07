Sportmythes (1): verbetert koffie de prestatie van een sporter?

Tijdens de coronacrisis zetten onder meer Sport Vlaanderen en Sporza hun schouders onder het project "Blijf sporten". De tips, uitdagingen en suggesties werden massaal gesmaakt, maar ook in de zomervakantie kan en mag bewegen een hoofdpunt zijn. In een van onze nieuwe reeksen laten we u alvast het waarheidsgehalte van enkele sportmythes en -stellingen ontdekken.