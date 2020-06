Na Maradona prijkt nu ook Dries Mertens op de muren in Napels

In Napels kan je niet om Maradona heen. De Argentijn is god in het zuiden van Italië. Ook Dries Mertens geniet stilaan een sterrenstatus, zeker nu hij zichelf topscorer van de club mag noemen. Vorige week maakte hij zijn 122e doelpunt voor Napoli.

Om Mertens te eren, is ook hij nu vereeuwigd met een wandtekening op de muren in de stad. Onder ruime belangstelling maakte de Rode Duivel het kunstwerk compleet met een handtekening.