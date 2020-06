Ochowicz optimistisch over zoektocht opvolger CCC: "Mogelijk deal voor Tour"

"De wedstrijden van augustus tot november zullen heel belangrijk zijn voor ons, al heb ik het gevoel dat we wellicht een sponsor zullen hebben voor we naar de Tour de France gaan", hoorde Cycling News hem vertellen. De Tour begint op 29 augustus.

"Crisissituatie biedt ook mogelijkheden en sponsors houden van wielerverhaal"

"Dat is hoe ik het aanvoel, al weet ik niet of ik gelijk zal krijgen of niet. De business algemeen ging dan wel achteruit, maar een crisissituatie als deze biedt ook mogelijkheden. Mensen wagen hun kans met andere bedrijven of nieuwe bedrijven."



"Ik geloof dat wielrennen als industrie redelijk gezond is. Globaal gezien boomt de fietsindustrie, dat is goed voor de sport en voor mij, wanneer ik met potentiële sponsors praat."



"Zij houden van het wielerverhaal: het is gezond, het is vervoer, het is heel wat dingen die "in" zijn en waaraan gemeenschappen wereldwijd willen deelnemen. Dat is een goeie zaak voor het fietsen en ook voor ons, die de sport verkopen."

De doorgewinterde manager noemde geen namen of nationaliteiten van mogelijke sponsors, want hij wist nog dat dat 2 jaar geleden bij de overgang van BMC naar CCC de zaak flink bemoeilijkte. "Maar ik ben optimistisch. Momenteel lopen er zo'n 6-tal actieve gesprekken met potentiële sponsors. Al hebben we natuurlijk een handtekening nodig."

Na de call kwamen er nog 2 geïnteresseerde partijen bij. "Dat aantal gaat op en af. Maar sommigen blijven hangen. Dit is een proces, dat je niet in 1 dag afhandelt."

"Nu Mitchelton-Scott een nieuwe sponsor heeft, zijn wij de enige sportgroep in de WorldTour die een sponsor zoekt. Dat geeft ons een unieke positie. We hebben ook iets unieks te bieden: een UCI-licentie voor de komende 2,5 jaar. In die periode zullen we de Tour, de Giro en Parijs-Roubaix alvast zeker rijden."

Hij laat zich niet vastpinnen op een deadline. "Die zijn er in deze coronatijden niet. Onze deadline is 31 december 2020, dan kun je in 2021 een team hebben." (lees voort onder quote)