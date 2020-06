Mitchelton-Scott vindt nieuwe sponsor en verandert per direct van naam

Opluchting in het peloton, want de toekomst van Mitchelton-Scott is verzekerd. De Australische WorldTour-formatie heeft met de Spaanse non-profitorganisatie Manuela Fundacion een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Zeg dus niet langer Mitchelton-Scott, maar wel Team Manuela Fundacion, dat ook in nieuwe kleuren zal koersen.