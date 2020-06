De man die CCC en Van Avermaet weer moet redden: "Ik geloof in zijn slaagkansen"

Met succes, want tussen 2007 en 2018 bouwde de Amerikaan gaandeweg een topteam uit, met onder meer Tourwinst met Cadel Evans in 2011, wereldtitels ploegentijdrijden en talloze successen met Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet.

Ook voor Ochowicz herhaalt de geschiedenis zich. De Amerikaan, die ook wel “the Godfather van het Amerikaanse wielrennen” genoemd wordt, is niet aan zijn proefstuk toe. In 1996 stond hij voor dezelfde oefening bij Motorola, het toenmalige team van Lance Armstrong.

De ploegbaas van Van Avermaet en co verblijft momenteel in de VS, waar hij – met de coronabeperkingen voorlopig als blok aan het been – aan een zoektocht naar een nieuwe mecenas werkt.

Pauwels: "Als één iemand het kan, dan is het wel Jim"

“Ik geef Jim het voordeel van de twijfel”, vertelde Van Avermaet maandag aan de Belgische wielerpers. “Als één iemand dit kan, dan is het Jim”, klonk ploegmaat Serge Pauwels vol vertrouwen in Het Nieuwsblad.

Twee jaar later, te midden van de coronapandemie, is het weer prijs. Ochowicz moet weer aan zijn (bedel)ronde beginnen.

Na de vele twijfels rond de queeste van Ochowicz was Greg Van Avermaet zowat de enige BMC-topper die genoeg geduld had getoond om uiteindelijk in een oranje shirt rond te koersen.

"Het bedrag om een ploeg in leven te houden ligt lager"

"Er is ook een verschil tussen een WorldTour-team voor de top 3 uitbouwen of een WorldTour-team in leven houden. Ik veronderstel dat Jim het liefst heel grote sponsors aanbrengt, maar de verwachtingen zijn minder groot. Het gaat over het in leven houden van deze ploeg."

"Jim heeft zoveel ervaring in verschillende wielerteams, in nationale bonden en ook in het bedrijfsleven als geldbeheerder. Hij heeft in zijn leven zoveel mensen ontmoet en hij kent heel veel mensen in hogere kringen."

"Waarom dat geloof in Ochowicz zo groot is? Jim kan uitstekend omgaan met mensen met vermogen", vertelt Allan Peiper.

"Je klopt niet gewoon op de deur van een multinational"

"Ach, meer of minder tijd", relativeert Allan Peiper meteen. "Zelfs in deze tijden zijn er bedrijven die het goed gedaan hebben, die goed boeren in deze omstandigheden."

Toenmalig BMC-geldschieter Andy Rihs overleed in april 2018. Ochowicz en co wisten op het moment van zijn overlijden al langer dat de geldkraan later dat jaar zou worden dichtgedraaid. Er was toen dus meer tijd om een overname voor te bereiden.

"Het kan snel gaan, maar het contact moet er zijn"

Wat met de renners? Hoeveel geduld kunnen of moeten zij opbrengen? Allan Peiper: "Voor de renners zonder contract is er geen tijdslimiet. Of ze nu tekenen in juli of in augustus, ze willen gewoon tekenen. Momenteel zitten ze in een zwakke positie."

"En Greg is ook een mens met heel veel eer. Als hij de tafel verlaat, dan kijkt hij iedereen recht in de ogen voor hij vertrekt. Hij leeft mee met deze ploeg. Ik geloof dat hij blijft als die kans er is. Hij is het kloppend hart. Hij is dankbaar voor de kansen die hij bij deze ploeg gekregen heeft."

"Natuurlijk is er wel een deadline, maar die valt - net door de omstandigheden - niet morgen. CCC kwam op de proppen tijdens de eerste week van de Tour in 2018. Vrijwel meteen na het eerste gesprek was er al een informeel akkoord. Het kan snel gaan, maar het contact moet er zijn."

Daar komt de Tour weer op het toneel. Wordt de Ronde van Frankrijk cruciaal in de overlevingsstrijd van CCC? "Zonder sprinter wonnen we toen met BMC een 50-tal koersen, Greg had dagenlang het geel gedragen, was olympisch kampioen en had klassiekers gewonnen."

"En toch vonden we lange tijd geen sponsor. Natuurlijk is de Tour ook in dit verhaal belangrijk, maar ik geloof niet dat een deal afhangt van de pure prestaties."