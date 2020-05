OFFICIEEL: Geen Bölöni meer volgend seizoen bij Antwerp

Achter de toekomst van Laszlo Bölöni op de Bosuil stonden al een tijdje vraagtekens. De trainer had zelf al signalen gegeven in die richting en het is ook een publiek geheim dat het hyperambitieuze bestuur van Antwerp twijfelde of hij de coach was waarmee de club de volgende stap in zijn groei kon zetten.

Bölöni arriveerde in de zomer van 2017. Hij was bekend in België als de trainer die Standard in 2009 in moeilijke omstandigheden naar zijn tweede titel op rij had geleid. De link met Luciano D'Onofrio, die net bij Antwerp was voorgesteld in 2017, was snel gelegd.

Bölöni gidste Antwerp in zijn eerste seizoen terug in de hoogste klasse meteen naar een veilige haven. Play-off I was zelfs lang een mogelijkheid, maar uiteindelijk werd Antwerp 8e in het reguliere seizoen. In zijn tweede seizoen deed hij nog beter met een 4e plaats in Play-off I en de daarbij horende Europese kwalificatiematchen.

De harde hand waarmee Bölöni Antwerp leidde, zorgde soms voor spanningen met spelers. Dat stak publiekslieveling Jelle Van Damme niet onder stoelen of banken. Hij vertrok na twee seizoenen onder Bölöni. Bovendien was er in de ogen van het bestuur waarschijnlijk sprake van een zekere stagnatie.

Antwerp behaalde dit seizoen wel de bekerfinale, maar in de competitie was het geen echte titelkandidaat meer en het voetbal bleef vooral gebaseerd op fysiek spel. Een handelsmerk van Bölöni.