Sporza @school #23: hoe snooker een wereldsport werd dankzij de kleurentelevisie

Snookerspelers reizen de hele wereld rond en verdienen vaak fortuinen. Jarenlang was snooker nochtans een vrij onbeduidende sport. In deze nieuwe aflevering van Sporza @school leggen we uit wat de rol van David Attenborough en de kleurentelevisie is in de opmerkelijke opmars van de snookersport.

Snooker, een groentje in het leger, wordt een spel

Snooker ontstond in het midden van de 19e eeuw in India, dat toen een kolonie was van Groot-Brittannië. Sir Neville Chamberlain - niet te verwarren met de gelijknamige premier - bedacht een mix van twee populaire biljartspelen. Bij het spel Pyramids haalde hij het idee van de gekleurde ballen en van Life Pool werden de rode ballen in triangelvorm geleend. Chamberlain noemde zijn spel het naar het militaire jargon voor groentje, een snooker. Het was de komende jaren erg populaire in de hogere kringen. Van een volkssport was nog helemaal geen sprake.

Snooker was jarenlang een sport voor militairen en de hogere klasse.

Joe en Fred Davis, samen goed voor 23 (!) wereldtitels

In 1927 werd het eerste WK snooker georganiseerd. Joe Davis won de eerste 15 edities en is daarmee de succesvolste speler uit de geschiedenis, mijlenver voor ronkende namen als Steve Davis (6 wereldtitels), Stephen Hendry (7 wereldtitels) of Ronnie O'Sullivan (5 wereldtitels). Toen Joe met snooker stopte, nam zijn broer Fred het over. Fred bleef een beetje in de schaduw van zijn broer, want hij won "slechts" 8 wereldtitels. Knap werk dus van de broers-Davis, maar hun dominantie wijst er ook op dat snooker in die tijd nog altijd een randfenomeen was. Niemand minder dan David Attenborough - jawel, die van de natuurdocumentaires - zou de populariteit van de sport het beslissende zetje geven.

Fred en Joe Davis domineerden het snooker van 1927 tot 1956.

David Attenborough geeft snooker beslissende zetje

David Attenborough was eind jaren 60 naast documentairemaker ook baas bij de Britse tv-zender BBC 2, net op het moment dat de kleurentelevisie werd geïntroduceerd. Attenborough wou de voordelen van de kleurentelevisie in de verf zetten door voor het eerst snooker op de buis te brengen. Daarvóór was dat niet mogelijk omdat je bij zwart-wittelevisie de kleuren uiteraard niet kunt onderscheiden. Het programma "Pot Black" werd een gigantisch succes. Wekelijks zaten miljoenen Britten voor hun kleurentelevisie gekluisterd. Niet toevallig werd juist dan ook het WK snooker nieuw leven ingeblazen. Met de flamboyante Alex Higgins kreeg het snooker enkele jaren later ook zijn eerste superster, die niet alleen de sportkaternen vulde met zijn avonturen op en naast de tafel maar als hartenbreker ook de meer glossy pagina's. De opmars van het snooker was nu niet meer te stuiten. Eerst werd Groot-Brittannië veroverd en daarna in de rest van de wereld. Van een kleine sport voor de happy few groeide snooker uit tot een volkssport, die tegenwoordig gespeeld wordt van China tot Canada. Met dank aan Sir David Attenborough en de kleurentelevisie.

Opkomst en succes van snookerprogramma "Pot Black"