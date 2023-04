Wat doe je met de nachtmerrie van elke snookerspeler: een kapot laken?

"Een nieuw laken gaat sneller dan een nieuwe tafel"

Het hart van snookerliefhebber Kurt Ceulemans bloedde een beetje bij het zien van het onheil dat milieu-activisten hadden aangericht op het WK snooker. "Dat zou niet mogen gebeuren. Het is niet leuk voor het publiek en de spelers, maar ja, er wordt wel over gesproken." Het spel werd dus onderbroken, maar Ceulemans verklapt ons dat dit voor de organisatie niet echt een probleem is. "Op het WK is een professionele fitter aanwezig. Dat is de persoon die de tafels klaarmaakt en indien nodig een nieuw laken over platen en de banden spant." "Voor dat werk heb je natuurlijk vakkennis nodig, maar die mannen leggen een paar honderd nieuwe lakens per jaar, dus in een tweetal uurtjes is de klus geklaard."

Die mannen leggen een paar honderd lakens per jaar dus in een tweetal uurtjes is de klus geklaard Kurt Ceulemans, uitbater biljartzaal

Gewoon een nieuwe tafel binnenrollen is volgens Ceulemans nooit een optie geweest. "Als je een nieuwe tafel wil zetten, dan moet die volledig gemonteerd worden. Da’s te gek." "Deze tafels zijn daar volledig op voorzien, de karkas kan gewoon blijven staan. De fitters halen gewoon de banden en het laken ervan af. Het is eigenlijk zoals bij een auto. Ja haalt er onderdelen af en je vervangt ze door nieuwe."

Wollen snookerlakens beïnvloeden het spel

Maar hoe gaat zo'n herstelling eigenlijk in z'n werk? De platen van leisteen, die de basis van de tafel vormen, worden eerst heel proper gemaakt. Aan de zijkant van die leien zit een houten raamwerk waarover het laken strak getrokken wordt en dan vastgeniet. Hetzelfde gebeurt met de rubber banden. Het laken op een professionele snookertafel is gemaakt van wol en dat beïnvloedt ook het spel. Op een snookertafel worden de haartjes of pluisjes in dezelfde richting geborsteld met een soort strijkijzer. "Op tv kan je zien dat, als spelers met hun hand over de tafel schuiven, er soms een donkere streep ontstaat. Dat zijn de haartjes of pluisjes die dan in een andere richting worden gewreven", verklaart Ceulemans. De grootste problemen zijn volgens de uitbater van de snookerzaal vocht en temperatuurverschillen. "Die twee factoren beïnvloeden de rekbaarheid van het wollen laken en zorgen ervoor dat de tafel minder goed gaat bollen."

Een nieuw laken kost tussen de 500 en 1000 euro

In een zaak zoals die van Kurt Ceulemans staan een heleboel snooker- en biljarttafels die regelmatig wel wat onderhoud kunnen gebruiken. "De netjes waar de ballen doorgaan als ze gepot worden, moeten vaak vervangen worden. Ook kleine gaatjes of scheurtjes door horloges, komen vaak voor. Of iemand die zijn glas op de tafel of de band zet! Dat is not done", lacht Ceulemans. De meeste dingen zijn herstelbaar. Want in een zaak moet zo'n laken, waarvan de vervanging 500 tot 1000 euro kost, toch een jaar meegaan.

Wij borstelen en stofzuigen onze lakens 2 maal per week Kurt Ceulemans, uitbater biljartzaal