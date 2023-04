WK snooker: Selby en Allen maken er een thriller van, maar Selby speelt finale

clock 02:10 02 uur 10. Mark Selby is de tegenstander van Brecel in de finale ! De topaffiche tussen de nummer twee en nummer drie van de wereld heeft de verwachtingen helemaal ingelost. Wat een nagelbijter ! Selby begon aan de laatste sessie met een 11-10-voorsprong. Hij won zaterdagavond meteen vier frames op een rij en leek overtuigend op weg naar de finale, maar dat was zonder "The Pistol" uit Noord-Ierland gerekend. Allen won de volgende vijf frames: 16-15. Zou Luca Brecel wakker gebleven zijn? De toeschouwers in The Crucible gingen rond 1.45u (Belgische tijd) in elk geval op het puntje van hun stoel zitten. Zij zagen Selby uiteindelijk de cruciale 32e frame winnen. Eindstand: 17-15. Selby mag voor de zesde keer de finale spelen. . Mark Selby is de tegenstander van Brecel in de finale ! De topaffiche tussen de nummer twee en nummer drie van de wereld heeft de verwachtingen helemaal ingelost. Wat een nagelbijter ! Selby begon aan de laatste sessie met een 11-10-voorsprong. Hij won zaterdagavond meteen vier frames op een rij en leek overtuigend op weg naar de finale, maar dat was zonder "The Pistol" uit Noord-Ierland gerekend. Allen won de volgende vijf frames: 16-15. Zou Luca Brecel wakker gebleven zijn? De toeschouwers in The Crucible gingen rond 1.45u (Belgische tijd) in elk geval op het puntje van hun stoel zitten. Zij zagen Selby uiteindelijk de cruciale 32e frame winnen. Eindstand: 17-15.



clock 15:15 15 uur 15. Allen en Selby maken er thriller van. In de halve finale tussen Mark Allen en Mark Selby is het na drie sessies nog erg spannend. Allen liep uit tot 6-3, maar zag Selby dan zes frames op een rij winnen. In het slot van sessie drie knokte Allen zich helemaal terug in de partij, na enkele kostelijke missers van viervoudig wereldkampioen Selby. Vanavond valt de beslissing. . Allen en Selby maken er thriller van In de halve finale tussen Mark Allen en Mark Selby is het na drie sessies nog erg spannend. Allen liep uit tot 6-3, maar zag Selby dan zes frames op een rij winnen.



In het slot van sessie drie knokte Allen zich helemaal terug in de partij, na enkele kostelijke missers van viervoudig wereldkampioen Selby. Vanavond valt de beslissing.

clock 13:02 13 uur 02. Selby zet scheve situatie recht. Vooraleer Luca Brecel zijn keu weer opdiept (om 15.30 uur) zijn Mark Allen en Mark Selby aan zet. Na 17 frames staat het 7-10 in het voordeel van Selby. De viervoudige wereldkampioen heeft een scheve situatie moeten rechtzetten. Allen leidde met 6-3. Daarna won Selby 6 frames op een rij. . Selby zet scheve situatie recht Vooraleer Luca Brecel zijn keu weer opdiept (om 15.30 uur) zijn Mark Allen en Mark Selby aan zet. Na 17 frames staat het 7-10 in het voordeel van Selby.

De viervoudige wereldkampioen heeft een scheve situatie moeten rechtzetten. Allen leidde met 6-3. Daarna won Selby 6 frames op een rij.

clock 00:49 00 uur 49. Si Jiahui wordt tegenstander van Brecel. Het heeft hem een paar uur minder nachtrust gekost, maar Si Jiahui staat in de halve finales op het WK-snooker. Na een inhaalrace in de tweede sessie, moest de Chinees ook in de slotsessie achtervolgen. De Schot Anthony McGill stoomde snel door naar een voorsprong van 11-9. Maar Si was niet zomaar uit zijn lood te slaan. Geduldig bouwde hij aan zijn weg terug. Met goede verdediging, toonde de 20-jarige speler dat hij het volwassen snooker machtig is. Dat volwassen snooker vergt tijd. En dat zal het publiek geweten hebben. Si boog de achterstand om in een voorsprong van 11-12. Zijn Schotse tegenstander maakte gelijk en sleepte een eerste "decider" uit de brand in de kwartfinales. De fans keken op hun horloge, die ondertussen half 12 's nachts aanwees in Sheffield. De hoofdrolspelers waren nog wakker genoeg om een laatste tactisch steekspel op het tafelkleed te toveren. Toen McGill 5 snookers moest zoeken om alsnog door te stoten, gaf hij er wijselijk de brui aan. Si wordt zo de tegenstander van Brecel, donderdag om 14 uur beginnen ze aan hun halve finale. . Si Jiahui wordt tegenstander van Brecel Het heeft hem een paar uur minder nachtrust gekost, maar Si Jiahui staat in de halve finales op het WK-snooker.

Na een inhaalrace in de tweede sessie, moest de Chinees ook in de slotsessie achtervolgen. De Schot Anthony McGill stoomde snel door naar een voorsprong van 11-9.

Maar Si was niet zomaar uit zijn lood te slaan. Geduldig bouwde hij aan zijn weg terug. Met goede verdediging, toonde de 20-jarige speler dat hij het volwassen snooker machtig is. Dat volwassen snooker vergt tijd. En dat zal het publiek geweten hebben.

Si boog de achterstand om in een voorsprong van 11-12. Zijn Schotse tegenstander maakte gelijk en sleepte een eerste "decider" uit de brand in de kwartfinales. De fans keken op hun horloge, die ondertussen half 12 's nachts aanwees in Sheffield.

De hoofdrolspelers waren nog wakker genoeg om een laatste tactisch steekspel op het tafelkleed te toveren. Toen McGill 5 snookers moest zoeken om alsnog door te stoten, gaf hij er wijselijk de brui aan.

Si wordt zo de tegenstander van Brecel, donderdag om 14 uur beginnen ze aan hun halve finale.

clock 15:09 15 uur 09. Allen als eerste naar laatste vier. Mark Allen heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finale op het WK snooker. De nummer drie van de wereld klopte WK-debutant Jak Jones na een spannend duel: 13-10. Het laatste frame draaide uit op een ellenlang tactisch steekspel, waarin Allen uiteindelijk de zenuwen het best onder controle hield. Voor Allen is het zijn eerste halve finale sinds 2009. In de andere kwartfinale tussen Anthony McGill en toernooirevelatie Si Jiahui staat het na twee sessies 8-8. Mark Selby en John Higgins hielden gisteren in de openingssessie van hun clash der wereldkampioenen elkaar in evenwicht: 4-4. Zij komen vanavond in actie. Luca Brecel speelt om 15.30 uur zijn slotsessie tegen Ronnie O'Sullivan. Brecel heeft een klein mirakel nodig om zijn 10-6-achterstand nog te overkomen. . Allen als eerste naar laatste vier Mark Allen heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finale op het WK snooker. De nummer drie van de wereld klopte WK-debutant Jak Jones na een spannend duel: 13-10.



Het laatste frame draaide uit op een ellenlang tactisch steekspel, waarin Allen uiteindelijk de zenuwen het best onder controle hield. Voor Allen is het zijn eerste halve finale sinds 2009.



In de andere kwartfinale tussen Anthony McGill en toernooirevelatie Si Jiahui staat het na twee sessies 8-8. Mark Selby en John Higgins hielden gisteren in de openingssessie van hun clash der wereldkampioenen elkaar in evenwicht: 4-4. Zij komen vanavond in actie.



Luca Brecel speelt om 15.30 uur zijn slotsessie tegen Ronnie O'Sullivan. Brecel heeft een klein mirakel nodig om zijn 10-6-achterstand nog te overkomen.

clock 19:09 19 uur 09. Andere kwartfinales in balans. Ook de andere kwartfinalisten zijn vandaag een eerste keer in actie gekomen. In tegenstelling tot de partij tussen Luca Brecel en Ronnie O'Sullivan is daar nog geen afscheiding te zien: in de 3 andere kwartfinales staat het na de 1e sessie telkens 0-0. Voor hen zit het werk voor vandaag erop, zij spelen woensdag voort. Vanavond is het opnieuw aan O'Sullivan en Brecel en aan Mark Allen en Jak Jones. . Andere kwartfinales in balans Ook de andere kwartfinalisten zijn vandaag een eerste keer in actie gekomen.



In tegenstelling tot de partij tussen Luca Brecel en Ronnie O'Sullivan is daar nog geen afscheiding te zien: in de 3 andere kwartfinales staat het na de 1e sessie telkens 0-0.



Voor hen zit het werk voor vandaag erop, zij spelen woensdag voort. Vanavond is het opnieuw aan O'Sullivan en Brecel en aan Mark Allen en Jak Jones.

clock 21:47 21 uur 47. Selby trakteert zich op titanenduel tegen Higgins. Mark Selby, het nummer 2 van de wereld, heeft zijn keu tussen de wielen van Gary Wilson gestoken in The Crucible. De viervoudige wereldkampioen zag Wilson aanklampen tot 6-6, maar gunde zijn tegenstander dan maar één frame meer: 7-13. Selby zal in de kwartfinale wel beter moeten doen dan zijn ene century tegen Wilson, want daarin neemt hij het op tegen een andere viervoudige wereldkampioen: John Higgins, die Kyren Wilson over de knie legde met 2-13 (en 4 centuries). . Selby trakteert zich op titanenduel tegen Higgins Mark Selby, het nummer 2 van de wereld, heeft zijn keu tussen de wielen van Gary Wilson gestoken in The Crucible. De viervoudige wereldkampioen zag Wilson aanklampen tot 6-6, maar gunde zijn tegenstander dan maar één frame meer: 7-13.



Selby zal in de kwartfinale wel beter moeten doen dan zijn ene century tegen Wilson, want daarin neemt hij het op tegen een andere viervoudige wereldkampioen: John Higgins, die Kyren Wilson over de knie legde met 2-13 (en 4 centuries).