Luca Brecel klopt Mark Williams op weg naar historische WK-kwartfinale: "Geweldig om legendes te verslaan"

Luca Brecel heeft een stukje (Belgische) snookergeschiedenis geschreven in Sheffield. Hij plaatste zich als eerste speler van het Europese vasteland voor de kwartfinale van het WK na een ware thriller tegen drievoudig wereldkampioen Mark Williams: 13-11. "Dit is een geweldige stap in mijn carrière."

Luca Brecel en The Crucible, het was tot een week geleden geen geslaagd huwelijk. Bij zijn vijf vorige passages op het WK had onze landgenoot nog nooit een wedstrijd kunnen winnen, maar met die kwalijke statistiek maakte Brecel zondag komaf door Ricky Walden te verslaan. Onze landgenoot, die de laatste twee jaar almaar meer regelmaat in zijn spel vond, trof in de tweede ronde met Mark Williams een drievoudige wereldkampioen. De ervaren Williams, aan zijn 25ste WK bezig, begon donderdag in de eerste sessie het beste, maar Brecel speelde complexloos, potte onderweg een eerste centurybreak weg en nam de eerste sessie voor zijn rekening met 5-3. In de tweede sessie begon Williams uitstekend met twee framewinsten, maar Brecel liet zich niet kennen en won in zijn typische alles-of-niets-stijl drie frames op een rij met opnieuw twee centurybreaks. Brecel liet zijn niveau niet zakken en sloot sessie twee met een 9-7-voorsprong af.

Brecel trekt laken naar zich toe in thriller

In de beslissende derde sessie leek Brecel aan de druk te weerstaan en bij 11-8 kwam hij tot op twee frames van de kwartfinale. Williams - die zich eerder bij een lastig shot wat overstrekt had - leek in de touwen te hangen, maar uit het niets vond de Welshman zijn tweede adem.

Met weergaloos snooker won hij drie frames op een rij voor een 11-11-stand. Het momentum leek nu bij Williams te liggen, maar wanneer de nood het hoogst was hield Brecel het hoofd koel. Met loepzuiver spel maakte hij het in de twee volgende frames helemaal af.

Brecel staat zo in een historische kwartfinale: hij is de eerste speler ooit van het Europese vasteland die zich bij de laatste acht schaart in de The Crucible. In die kwartfinale wacht mogelijk een clash met legende Ronnie O'Sullivan, die het in zijn tweede ronde opneemt tegen de Iraniër Hossein Vafaei.

Brecel: "Geen minuut getraind, maar alles loopt goed"

"Het was een geweldige avond", sprak een gelukkige Luca Brecel achteraf. "Hier droom van je van als speler, om in The Crucible te kunnen spelen en hier te kunnen winnen."

"Ik heb het dit seizoen mentaal wel lastig gehad, door het vele reizen. Ookal haalde ik wel goede resultaten. Ik had wat inspiratie nodig. Om dan van Mark Williams hier te kunnen winnen, dat is een geweldige stap in mijn carrière." Het respect tussen beide spelers was groot en ook de sfeer zat kennelijk goed. "Bij 11-11 konden we nog samen lachen. Mark is altijd heel vriendelijk, maar hij is ook een legende. En om legendes te verslaan, dat is fantastisch."

Voor het WK verbaasde Brecel door te zeggen dat hij amper getraind had. Aan die aanpak hield hij ook nu vast. "Ik heb na mijn zege tegen Ricky Walden niet meer getraind, zelfs geen vijftien minuten. Ik heb enkel wat gedart en heb wat ontspannen met vrienden en mijn vriendin. Alles loopt goed op dit moment."

De twee breaks die hij op het einde maakte, dat is van het allerbeste dat ik ooit zag. Als hij zo blijft spelen, wordt hij moeilijk af te stoppen. Mark Williams