Luca Brecel verjaagt "vloek van de Crucible" na marathonmatch tegen Ricky Walden: "Maar 15 minuten getraind"

Amper 17 jaar was Luca Brecel toen hij in 2012 voor het eerst op de hoofdtabel van het WK snooker stond. Het leek toen slechts een kwestie van tijd voor hij ook zou schitteren in The Crucible, misschien wel met een wereldtitel.



Maar ook bij zijn 4 volgende pogingen vloog Brecel er telkens in de eerste ronde uit. Er stond dus toch wat druk op de ketel voor de "Belgian Bullet" om tegen Ricky Walden eindelijk eens komaf te maken met deze "vloek van de Crucible".

Brecel domineerde ook de hele wedstrijd en bij 9-6 had hij de zege binnen handbereik. Maar de stress leek hem met de finish in zicht toch weer parten te spelen. Enkele mindere ballen werden door de ervaren Walden genadeloos afgestraft.



Plots stond Brecel bij 9-9 zelf met zijn rug tegen de muur, want het momentum lag duidelijk bij de Engelsman, ooit halvefinalist op het WK.



Maar ook die viel plots ten prooi aan faalangst, want een inschattingsfout in het tactische openingsspel bood Brecel de kans om een grote, beslissende break te maken. In zijn daaropvolgende vuistslag op de rand van de tafel lag duidelijk een lange frustratie verscholen.



Wie weet: misschien is het wel de start van een reeksje op dit WK? In de volgende ronde treft hij de winnaar van het duel tussen Jimmy Robertson en de drievoudige wereldkampioen Mark Williams.