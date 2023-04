Raadsels en vraagtekens bij de start van het WK snooker: "Niet zo voorspelbaar als de koers"

Vanaf morgen wordt in de mythische Crucible in Sheffield 17 dagen lang om de titel van wereldkampioen snooker gestreden. Commentator Rudy Bauwens ziet geen uitgesproken topfavoriet, maar wel enkele interessante verhalen.

"In het wielrennen is het tegenwoordig makkelijk: als de Grote Drie starten, weet je dat een van hen zal winnen. Zo is het in het snooker hoegenaamd niet." Aan het woord is Rudy Bauwens. Hij volgt het snooker al sinds de jaren 80 en geeft al meer dan 10 jaar commentaar op Eurosport. "Het wordt een WK van heel veel vraagtekens." "Op basis van de vorm kom je uit bij Shaun Murphy als favoriet, een beetje ook bij Mark Selby. Maar vorm is vergankelijk." "Zo won Mark Allen in het begin van het seizoen bijna alles, maar die is nu helemaal weggezakt. Kunnen Murphy of Selby die vorm dan wel nog minstens 17 dagen vasthouden? Of staat er iemand anders op?"

"Kan O'Sullivan het nog opbrengen?"

Die iemand anders zou wel eens Ronnie O'Sullivan kunnen zijn. De titelverdediger en nog altijd de meest populaire speler op de Tour. Met een 8e eindzege zou hij bovendien alleen recordhouder worden. Maar ook achter de naam van O'Sullivan staan vraagtekens. "Met O'Sullivan weet je het nooit, hij blijft een raadsel. Ik zal er niet van opkijken als hij er in de eerste ronde uitvliegt, maar ook niet als hij opnieuw wereldkampioen wordt." "O'Sullivan heeft dit seizoen nog niet diep in de reserves getast, dus hij zal nog fris zijn. 17 dagen snooker vergen ongelooflijk veel energie, maar ik weet niet of hij dat nog kan opbrengen, vooral mentaal dan. Je zag vorig jaar in de finale al dat hij doodop was." "O'Sullivan is zelf blijkbaar ook niet overtuigd van zijn zaak, want anders was hij niet bij Stephen Feeney gaan aankloppen. Dat is toch iemand die ingrijpend aan je techniek werkt." Volgens Bauwens heeft O'Sullivan een 8e eindzege niet nodig om nu al de titel van GOAT van het snooker te verdienen. "Daar is iedereen het nu al over eens. Die 8e titel zou gewoon de kers op de taart zijn. En misschien bij sommigen het allerlaatste discussiepuntje wegwerken."

Ronnie O'Sullivan is de titelverdediger.

Brecel en het gezeur van de "vloek van de Crucible"

Rudy Bauwens merkt ook nog op dat Ronnie O'Sullivan een zwaardere loting heeft dan vorig jaar. Zo treft hij in zijn tabelhelft niet alleen mogelijk Mark Williams, Judd Trump of Shaun Murphy, maar ook Luca Brecel. Al moet die laatste nog altijd zijn eerste match op een WK winnen. "Hij had er al 1 of 2 moeten winnen, maar die liet hij schieten. Dat kan gebeuren. Nu is het zijn 6e poging en wordt dat natuurlijk uitvergroot. Maar er is niets waarom het niet zou lukken." "Ik ben blij dat hij Ricky Walden heeft geloot, want dat is een speler die dezelfde speelstijl als hij heeft: aanvallend en niet traag of defensief. Dat moet Brecel liggen." "Maar ook bij Brecel is er de vraag: hoe staat het met zijn vorm? Ik hoop in ieder geval dat hij de eerste ronde doorkomt, dan is hij van dat gezeur van de 'vloek van de Crucible' vanaf."

Luca Brecel

Het 'Chinese' schandaal: "Geen nieuws tijdens het WK"

Intussen hangt er nog altijd een groot gokschandaal als een donkere wolk boven het snooker. Rudy Bauwens denkt niet dat we 'zure regen' zullen krijgen tijdens het WK zelf. "De hoorzittingen met de 10 Chinezen en Mark King zijn tijdens het WK, maar ik denk dat de World Snooker Tour (WST) tot na het WK zal wachten om nieuws naar buiten te brengen. Tijdens het WK willen ze focussen op het sportieve." De Chinezen staan al een tijdje op non-actief, maar er zijn nog genoeg landgenoten die ook kandidaat-wereldkampioen zijn. "Al zullen ze bij de WST het liefst hebben dat Ding Junhui wint." "Dat zou de natte droom zijn, dat Ding na al die jaren zijn allereerste wereldtitel pakt. Fantastisch ook voor het Chinese snooker, waar nog altijd veel geld te rapen valt voor de snookersport."

En de andere Belgen?

Met Ben Mertens en Julien Leclercq probeerden nog 2 andere Belgen de hoofdtabel van het WK te bereiken. "Ze mogen allebei tevreden zijn over hun eerste jaar op de Tour", vindt Bauwens. "Dat eerste jaar is altijd verschrikkelijk moeilijk. In mijn ogen hebben ze het zelfs beter gedaan dan verwacht." "Ze hebben allebei een grote stap vooruitgezet, Mertens nog meer dan Leclercq, ook al speelde die laatste de finale van een - weliswaar wat vreemd - rankingtoernooi." "Met nog wat ervaring erbij zullen ze zeker nog groeien. Of dat voldoende is om de top 16 te halen, daar twijfel ik momenteel aan. Maar top 32 of top 48 zou ook al heel goed zijn voor volgend jaar. Dan hebben ze wat marge om op de Tour te mogen blijven."

Ben Mertens