Ben Mertens verspert Julien Leclercq de weg naar The Crucible in WK-kwalificaties

De 18-jarige Mertens had gisteren al het voordeel naar zich toe getrokken met een 5-4-voorsprong en ging op dat elan door tegen zijn 20-jarige landgenoot.



Mertens won meteen 4 frames op een rij, onder meer met breaks van 71, 73 en 80, om op één frame van de zege te komen.

Leclercq spartelde nog even tegen tot 9-6, maar dan maakte Mertens het af met een break van 57: 10-6.

In de derde kwalificatieronde neemt Mertens het op tegen de Engelsman Jimmy Robertson (WS-27), die al 4 keer in The Crucible stond. Voor Mertens zou het zijn eerste WK-deelname zijn.