Ben Mertens staat met vertrouwen voor 1e WK-kwalificatie: "Klik gemaakt na prestatie tegen O'Sullivan"

Ben Mertens is klaar om zijn debuutjaar bij de profs in schoonheid voort te zetten. Het 18-jarige snookertalent maakte eerder dit jaar nog indruk tegen zijn idool Ronnie O'Sullivan en hoopt dat momentum nu mee te nemen naar zijn eerste WK-kwalificatieronde. "Het nodige vertrouwen is aanwezig", vertelt vader Koen Mertens.