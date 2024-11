Tinne Gilis kan niet stunten tegen Egyptisch topreekshoofd in Singapore Open squash

3 weken na haar eindzege in de Canadian Women's Open kon Tinne Gilis (PSA-5) geen vervolg breien aan dat succes.

In Singapore keek ze in de halve finales de Egyptische Hania El Hammamy (PSA-3) in de ogen. Het topreekshoofd waar Gilis al vaker haar tanden op stukbeet.



Dat was in Singapore opnieuw het geval. Gilis beet na 34 minuten in het zand na 3 sets: 11-7, 11-5 en 11-7.



Haar zus Nele Gilis (PSA-7) sneuvelde al een ronde eerder, in de kwartfinales.