Kraakvers coach Seppe Smits: "Ik hoop keihard dat snowboarden in België blijft leven!"

di 26 november 2024 12:30

Seppe Smits tijdens het maken van zijn docufilm in Noorwegen.

Hij zette snowboarden op de kaart in België met onder meer twee wereldtitels, maar na zijn afscheid dacht Seppe Smits (33) eraan de sport helemaal vaarwel te zeggen. Dat adieu blijkt dan toch niet zo drastisch, want sinds kort is hij aan de slag als coach. "Ik ben gestopt omdat ik sommige nieuwe tricks niet meer zag zitten, maar als coach moet ik ze nu aanleren", vertelt Smits.

"What's next?" Dat dacht Seppe Smits na zijn laatste wedstrijd in maart. Na meer dan 15 jaar professioneel snowboarden was het misschien tijd voor iets helemaal anders. Tot de ski- en snowboardfederatie met een voorstel kwam. "Ik kon parttime coach worden bij Sneeuwsport Vlaanderen", vertelt de tweevoudige wereldkampioen. Deeltijds, dat was cruciaal. Want Smits heeft nog andere plannen en engagementen, daarover verder meer. Die vallen te combineren met een job als coach.

Van Smits solo naar Belgisch team

Van "rider" naar trainer, het is nieuw voor Seppe Smits, maar zijn eerste stage in Oostenrijk zit er intussen al op. "Heel interessant, ook om bij te leren van de andere coaches. Ik had als topsporter mijn eigen manier van werken en kom ook uit een andere generatie", legt hij uit. Een generatie waarbij snowboarden zelf nog fel in ontwikkeling was. En in het begin nog lang niet zo professioneel als nu. "Ik ben samen met de sport gegroeid en geprofessionaliseerd. De jonge generatie nu heeft niks anders gekend."

Ik reisde vaak alleen, nu is er veel meer een Belgisch team. Een leuke dynamiek! Seppe Smits

Nog een verschil: Smits reisde vaak alleen en had veel contact met snowboarders uit het buitenland. "Nu hebben we echt een Belgisch team. Je merkt dat ze elkaar zo kunnen pushen, dat ze ook energie uit elkaar kunnen halen. Een leuke dynamiek", vindt hij.

Het snowboardteam van Sneeuwsport Vlaanderen bestaat uit 4 jonge talenten uit de Topsportschool en 2 eliteriders: Evy Poppe (20) en Jules De Sloover (22). Voor hen staat veel vanaf nu in het teken van de Winterspelen van 2026, waarvoor de kwalificaties begonnen zijn. "Evy maakt een goeie kans om er weer bij te zijn", stelt Smits. "En ook Jules, al begon hij jammer genoeg met een blessure aan het seizoen. Maar kwalificatie zit er zeker in", weet de coach.

Snelle evolutie versus feeling en ervaring

Met al zijn ervaring kan Seppe Smits een belangrijke factor zijn in die jacht op olympische tickets. Door mee het programma te bepalen. "En door proberen te zorgen dat ze zich op hun gemak voelen, om zo te pushen naar nieuwe tricks", vult hij aan. Nieuwe tricks, daar zit in zijn sport wel een contradictie. Want vóór zijn afscheid zei Smits nog: "Die nieuwe technieken bij sommige jonge riders, daar begin ik niet meer aan." Nieuwe technieken en tricks die hij nu mee moet helpen aanleren. "De sport evolueert heel snel en het klopt dat dat een moeilijkheid is voor een coach. Ik ben gestopt omdat ik het niet zag zitten om die tricks te gaan doen, maar nu als coach moet ik ze aanleren." "Ik moet hen pushen om dat te doen, terwijl ik zelf zoiets had van: "Dat is echt niks meer voor mij". Die switch moet ik maken", beseft hij. En toch weet Smits dat hij, met zijn ervaring, daarbij kan helpen. "Ik zie: "Ze doen dit, dat voelt zo aan, of als ze dat gaan doen…" Met die feeling kan ik een rol spelen in het aanleren en finetunen van nieuwe tricks."

Evy Poppe in actie op de Olympische Spelen van 2022.

"Bescherm onze winters"

Seppe Smits hoopt op training ook zelf weer mee te kunnen springen, maar dat zit er voorlopig niet in. Een vervelende knieblessure die weer opspeelde. Terwijl zijn laatste wedstrijd toch al meer dan een half jaar geleden is. Wat heeft hij in die tijd gedaan? "Reizen! Een maand of vier in Australië, met mijn vriendin die daar familie heeft" , glundert hij. Smits trok naar het hoge Noorden, waar Smits met enkele vrienden een docufilm maakte over een freeride: snowboarden naast de piste. "Intussen heb ik weer nieuwe ideeën. Dus ik wil zeker blijven focussen op het creatieve van snowboarden en filmprojecten."

Ook Smits' engagement voor het klimaat blijft. "Sowieso! De gletsjers lagen er in Oostenrijk slechter bij dan ooit", getuigt hij.

"Daarom ben ik partner bij Protect Our Winters. Dat is een organisatie die mensen probeert bewust te maken van de impact dat ze hebben en hoe dat ze hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen." Dat en coach. Waar goeie prestaties van landgenoten belangrijk blijven. Want nu Smits er niet meer is, valt er ook wat aandacht weg? "Ik hoop keihard dat snowboarden in België blijft leven!" "Het is een veel te mooie sport om dat niet voort te zetten. Ik heb er de mooiste momenten van mijn leven mee beleefd en ik hoop echt dat nog andere riders zo’n prachtige carrière en prachtige momenten kunnen beleven."