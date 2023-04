O'Sullivan waarschuwt WK-tegenstander die hem adviseerde met pensioen te gaan: "Ik kick op kritiek"

De Iraniër Hossein Vafaei maakte indruk in de eerste ronde van het WK snooker door de Chinese publiekslieveling Ding Junhui uit te schakelen. Ondanks een 5-4-achterstand na de eerste sessie maakte Vafaei het indrukwekkend af met 10-6.

Ook titelverdediger Ronnie O'Sullivan wreef zich in de handen met die uitslag, want "The Rocket" heeft nog een appeltje te schillen met de Iraniër, de nummer 23 van de wereld.

Vafaei liet zich vorig jaar immers ontvallen dat "O'sullivan beter met pensioen zou gaan". De Iraniër was kwaad dat de wereldkampioen bepaalde spelers "numpties" (sukkels, red) had genoemd. "Ik ben een fan van Ronnie, maar soms is hij onrespectvol en is hij niet goed voor onze sport", zei Vafaei.

"Hij staat al 20 jaar op de top, maar wat heeft hij al gedaan voor ons? Hij zou beter met pensioen gaan en de jonge generatie de sport groot laten maken."

Die uitspraken is O'Sullivan nog niet vergeten. "Rammel niet aan mijn kooi", waarschuwde de Brit bij Eurosport. "Ik hou ervan als ze me uitdagen, ik hou van kritiek. Het windt me op. Ik kick erop. Ik hoop dat iemand iets zegt, want dan heb ik een reden om te presteren."