Ronnie O'Sullivan komt vandaag opnieuw in actie op het WK snooker, precies 26 jaar na een van zijn strafste prestaties ooit. Op 21 april 1997 tekende O'Sullivan op het WK voor de snelste maximumbreak ooit: in amper 5'08" potte hij tot eenieders verbazing een 147 weg. "Ongelooflijk", klonk het in de commentaarcabine. Kijk hier nog eens naar de beelden.