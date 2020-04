Oliver Naesen: "Ik ben in topvorm voor virtuele Ronde, de anderen zijn zandstrooiers"

Bettiol: "Kijkers kunnen ellende even vergeten"

Met Alberto Bettiol (Education First) rijdt de winnaar van de Ronde van vorig jaar mee in de virtuele editie. "We zullen er zondag een mooie show van maken", zegt de Italiaan.

"Natuurlijk had ik liever de echte Ronde van Vlaanderen gereden, maar dit is een heel mooi alternatief. De wielerfans kunnen er thuis een gezellige namiddag van maken, met wat bier, maar niet te veel."

"Het zal volle bak rijden zijn vanaf de start. Helaas is mijn vriendin niet bij mij in Lugano (in Zwitserland, red) om me te steunen zondag. Ze verblijft al sinds het begin van de coronacrisis in Italië, waar de situatie nog altijd erg is."

"Als ik zondag win, zal ik mijn zege opdragen aan alle mensen die in Noord-Italië aan het lijden zijn. Ik hoop dat we de mensen met deze race wat afleiding kunnen bezorgen in deze triestige periode. Ze kunnen een uur lang denken aan de Ronde van Vlaanderen en alle ellende vergeten."