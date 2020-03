Organisator Strade, Tirreno en Sanremo vreest afgelasting en bespreekt nieuwe data

RCS-baas Vegni: "Van plan om nieuwe plek in kalender te vinden"

De hele corona-soap blijft maar voortrazen in het wielerpeloton (en daarbuiten). De afgelopen dagen werd het wel heel onzeker of de Italiaanse koersen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo nog zouden plaatsvinden. Mauro Vegni, baas van organisator RCS, vreest de effectieve afgelasting.

"We staan voor een geweldig drieluik. Onze intentie, die we de afgelopen dagen meermaals hebben benadrukt, is om de mensen het spektakel te geven dat ze verwachten", vertelt Vegni aan Tuttobiciweb.

Maar Vegni benadrukt de ernst van de situatie. "Maar er is geen twijfel dat het coronavirus voor een noodsituatie zorgt. De aanbevelingen van het Wetenschappelijke Comité laten weinig manoeuvreerruimte. Als de regering akkoord gaat, zullen we de 3 wedstrijden moeten annuleren."

"We zijn van plan om samen met de UCI te werken aan een nieuwe plek op de kalender voor deze koersen, die we absoluut niet willen missen." Bij een andere Italiaanse bron ziet Vegni ruimte na de Giro of in september om de bedreigde koersen (eventueel) in te halen.