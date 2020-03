Er wordt gekoerst in Italië: "Ze zullen niet over één nacht ijs gegaan zijn"

Lefevere: "Je weet natuurlijk niet wat er de komende dagen nog zal gebeuren"

Zeggen dat de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo dit voorjaar sowieso een winnaar krijgen, is misschien nog wat voorbarig. Maar organisator RCS heeft vandaag aan de deelnemende teams laten weten dat - volgens hun huidige inschatting - de wedstrijden zoals gepland worden gereden.

"Of we dit verwacht hadden? Ze zullen niet over één nacht ijs gegaan zijn, zeker?", vertelt Patrick Lefevere aan onze redactie.

"De organisatie is zelf nog maar net terug van de UAE Tour, waar ze in quarantaine zaten. Ook de Italiaanse overheidsdiensten zullen zich er wel mee bemoeien."

"We hebben ook getwijfeld of er wel gekoerst zou worden", bekent de manager van Deceuninck-Quick Step. "We waren aan het kijken naar alternatieven, maar het zou lastig geweest zijn om de programma's te herschikken."

"We zullen sowieso deelnemen, absoluut. We hebben al maatregelen genomen. Zo geven we geen handen en alles wat we kunnen ontsmetten, ontsmetten we ook."

Een aangepast deelnemersveld - met ploegen die toch passen - hoeven we dus niet te vrezen? "We hebben nog maar net de boodschap gekregen. En in de WorldTour heb je startplicht."

"Maar men zegt vandaag wel dat ze zullen rijden, maar je weet natuurlijk niet wat er de komende dagen nog zal gebeuren in Italië, dat toch wel het land met de meeste besmettingen is."