Lamkel Zé zet zijn flater recht en noemt Club Brugge "familie"

De Instagram-post van Lamkel Zé deed vanochtend heel wat stof opwaaien.

Mogelijk was de Kameroener zich van geen kwaad bewust, want de foto die hij in zijn verhaaltje postte was wellicht een overname van de post van een Antwerp-fan.

Toch was het niet slim van Lamkel Zé om die foto op te pikken en in zijn verhaaltje te stoppen.

Maar intussen heeft Lamkel Zé het brandje al geblust. Hij heeft nieuwe foto's in zijn verhaal gestoken, met een vleiende boodschap voor Club Brugge.

"Club Brugge is familie", schrijft Lamkel Zé boven een foto waarin hij Club-trainer Philippe Clement in de armen valt.

Op de foto waar "@clubbrugge wankers" stond geschreven heeft Lamkel Zé het woordje "wankers" intussen weggeschrapt.