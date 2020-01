Lamkel Zé post op Instagram een foto met "@Club Brugge wankers"

Antwerp neemt zondagnamiddag in de absolute topper van speelronde 24 de handschoen op tegen Club Brugge. De kraker tussen de leider en gedeelde nummer 2 in het klassement staat om 14.30u geprogrammeerd in het Jan Breydelstadion.

De supportersclans van beide clubs hebben het niet zo op elkaar begrepen, om het eufemistisch te zeggen. De sfeer rond de wedstrijd kan wel eens grimmig zijn. Didier Lamkel Zé heeft besloten nu al een beetje extra olie op het vuur te gooien.

Zo heeft de Kameroener van Antwerp een bericht gepost op zijn Instagram-pagina waarin de mensen van Club Brugge fijntjes "wankers" ("rukkers") genoemd worden.

Het is naar alle waarschijnlijkheid een foto die Lamkel Zé niet zelf "bewerkt" heeft, maar een kopie van een post van een andere Instagram-gebruiker. Lamkel Zé heeft die foto gebruikt in een verhaaltje met een aantal van zijn acties.

De foto van Lamkel Zé dateert uit de heenwedstrijd van Antwerp tegen Club, die RAFC met 2-1 won en waarin Lamkel Zé na de rust een hoofdrol opeiste.