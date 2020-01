Genk-doelman Vandevoordt maanden out: "Seizoen mogelijk voorbij"

Racing Genk kan al een heel seizoen geen beroep doen op Danny Vukovic, de doelman waarmee ze kampioen werden maar die nu aan de kant staat met een achillespeesblessure.

In eerste instantie gaf Genk het vertrouwen aan de onervaren Gaëtan Coucke (22). Die was zeker niet de minste van zijn team, maar hij deelde in de malaise die de kampioen deze eerste maanden doormaakte. Na enkele onzekere optredens koos Hannes Wolf, die coach Felice Mazzu kwam vervangen, na enkele wedstrijden resoluut voor Vandevoort.

Het 17-jarige supertalent is sinds begin december de vaste man tussen de palen. Hij liet veelbelovende dingen zien en werd de jongste doelman in de Champions League. Al ging hij bij dat debuut op Napoli (4-0) meteen zwaar in de fout.

Maar nu valt die Vandevoordt dus ook uit. Eerder deze week overstrekte hij zijn elleboog op de training en enkel een operatie kan hem helpen. "De kans is reëel dat zijn seizoen voorbij is", meldt Genk.

Genk staat na 21 speeldagen op plaats 7 met 31 punten. De Limburgse ploeg deelt die stek met Zulte Waregem, zondag aan de Gaverbeek de tegenstander van Genk. Genk zal de match wellicht met Coucke tussen de palen aanvatten, maar gaat mogelijk deze wintermercato nog op zoek naar een extra doelman.