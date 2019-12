Sonck: "Op die leeftijd nooit iemand beter gezien dan Vandevoordt"

"Een leuke anekdote: meestal train ik de 14- tot 18-jarigen. Hij stond af en toe in doel bij mijn ploegen. Toen hij 14-15 jaar was, deden we een oefening afwerken op doel met de spitsen. Dan vliegen de ballen snel rond de oren van de keepers."

Maarten Vandevoordt beleefde een topweek. Hij mocht starten in de bekermatch tegen Antwerp vorige week dinsdag en werd bedankt voor de goede prestatie met een nieuwe basisplaats in de competitie tegen Cercle Brugge. Wesley Sonck koos voor de 17-jarige doelman als zijn moment van de week in Extra Time.

Op winterstage bij Genk: "Wat is dat hier?"

Maarten Vandevoordt beleeft momenteel een sprookje. Een verhaal dat vorig jaar startte, toen Philippe Clement hem meenam op winterstage. "Toen hebben ze bij Genk gezegd: "Wat is dat hier allemaal"", weet Wesley Sonck.

"Zijn houding in doel is geweldig. Het gevaar is dat hij eens een misser zal maken, want Genk speelt nog niet fantastisch, maar daar moeten we dan doorkijken. Tegen Cercle werd hij niet geholpen door Dewaest en Lucumi. Het was via Dewaest dat hij een goal tegen kreeg. Hij pakte alles wat hij kon pakken."

"Hij redde zich wel ongelooflijk uit bepaalde situaties. Alsof hij er al jaren stond. Hij is ook erg goed met de voeten (zie video)."



"Er is maar een opmerking en dat heb ik hem al vaak gezegd: hij moet zijn haar knippen. Ik wil het gerust betalen. Waarom? Het staat hem niet."