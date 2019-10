Stewards ontnemen Max Verstappen zijn poleposition in Mexico

In de slotfase van de kwalificaties knalde Bottas in de laatste bocht van het circuit in de muur. De stewards begonnen meteen met hun gele vlaggen te zwaaien en dan moeten alle rijders in die sector vertragen. Verstappen zette net de beste sectortijd neer.

"Ik was me ervan bewust dat Valtteri gecrasht was", antwoordde Verstappen. Toen hij de vraag kreeg of hij zijn voet van het gaspedaal had gehaald kwam zijn antwoord ook snel. "Daar lijkt het niet echt op, niet? Neen."

"Ik denk dat we weten waar we mee bezig zijn, anders zouden we niet in de Formule 1 rijden. Het zijn de kwalificates en je gaat ervoor. Als ze die snelle ronde willen schrappen, dan doen ze maar." Verstappen reed ook met zijn andere ronde in Q3 sneller dan iedereen.

Zijn uitspraken zijn bij de FIA toch in het verkeerde keelgat geschoten. De 22-jarige Verstappen is na zijn uitspraken op het matje geroepen bij de stewards. Die hebben Verstappen drie plaatsen teruggezet op de grid, hij start nu achter Leclerc, Vettel en Hamilton vanaf plaats 4.