Verstappen snelt naar poleposition in Mexico, fikse crash van Bottas

Max Verstappen maakte op indrukwekkende wijze een einde aan de sterke reeks van Ferrari in de kwalificaties. Na 5 polepositions voor de Italiaanse renstal overvleugelde Verstappen in zijn Red Bull alles en iedereen in de ijle lucht van Mexico.

De Nederlander zal zijn goeie uitgangspositie morgen bij de start moeten verdedigen. Charles Leclerc en Sebastian Vettel zullen op de loer liggen om te profiteren van de lange aanloop naar de eerste bocht op het Mexicaanse circuit.

De kwalificatiesessie eindigde met een fikse crash van Valtteri Bottas. Die belandde in de laatste bocht in de muur en moest even bekomen in zijn Mercedes. De Fin start morgen normaal gezien als zesde en is de enige die zijn ploegmaat Lewis Hamilton mathematisch nog van de wereldtitel kan houden. Hamilton start vanaf plaats 4.