Nys maakt zich zorgen: "Wereldbeker-hervorming is gevaarlijk voor veldritsport"

Nys: "Ik ben er helemaal niet gerust in"

"Maar als je straks maar 1 overkoepelend klassement meer hebt, dan is dat gevaarlijk. Als er wat strubbelingen komen, schiet er van onze sport niks meer over. Nu zal er nog maar 1 klassement overblijven."

"Momenteel hebben we 3 fantastische klassementen: 2 in Vlaanderen en 1 overkoepelend klassement (de Wereldbeker). Dat zorgt voor concurrentie, waardoor de klassementen elkaar naar een hoger niveau optillen. Daardoor willen veel bedrijven investeren in de cross."

Organisatoren en veldrijders maken zich zorgen, net zoals Sven Nys. "Ik ben er helemaal niet gerust in en ik vind het zelfs gevaarlijk wat er nu gebeurt", vertelt Nys in De wereld vandaag op Radio 1. "Eén overkoepelend orgaan wil alle belangrijke wedstrijden in zijn portefeuille."

"Voor andere klassementen wordt het niet meer leefbaar"

Nys vreest dat er heel wat veldritten zullen verdwijnen. "Organisatoren van veldritklassiekers zitten met vragen. Kan onze wedstrijd blijven bestaan? Behouden we onze vaste datum? Moeten we toetreden tot de Wereldbeker of mogen we in de Superprestige of de DVV blijven?"

"Als er elke zondag een Wereldbekerwedstrijd is van oktober tot en met het WK, dan is het voor de andere klassementen niet meer leefbaar", zegt Nys.

"Er is ook geen overleg geweest. Niemand is op de hoogte gebracht en niemand wist hoe die kalender er zou uitzien. Alle belangrijke datums zijn geclaimd door de Wereldbeker. Dat is gewoon gevaarlijk."

"Het concept waaraan zowel de supporters als de organisatoren én de atleten kunnen winnen, staat al een tijd als een huis. Dat is fantastisch om in beeld te brengen. Als verschillende organisatoren dat op poten zetten, waarom zou je dat dan willen tegenhouden?"

"Het is een risico als je dat allemaal in 1 koepel steekt. Want als die straks minder interesse krijgt, dan schiet er van de sport niets meer over."

"Hoe meer aandeelhouders je hebt in de sport, hoe minder risico je loopt. We hebben momenteel 4 kanalen die veldrijden uitzenden. Als er volgend jaar maar 1 kanaal de Wereldbeker mag uitzenden, is dat gevaarlijk."