Volgend seizoen 16 Wereldbekermanches? "Gesprekken met organisatoren zijn volop aan de gang"

Minstens de helft zal in het buitenland plaatsvinden. Als er 14 of 15 manches komen, moeten die in 7 verschillende landen georganiseerd worden. Worden het er 16 dan wil de Internationale Wielerunie UCI crossen in 8 verschillende landen.

Vanaf volgend seizoen zal uw veldritagenda er heel wat anders uitzien. De grootste verandering is de uitbreiding van de Wereldbeker: van 9 manches nu gaat het naar 14, 15 of 16 wedstrijden volgend seizoen.

Buitenlandse organisator luidt alarmbel

Vraag is nu welke veldritten volgend seizoen deel zullen uitmaken van de nieuwe Wereldbeker. Die sleutel ligt in handen van de Internationale Wielerunie UCI en rechtenhouder/wielerorganisator Flanders Classics.

De organisator van de wedstrijd in Zwitserland maakt zich zorgen over de make-over. "Wij weten als organisator nog totaal niets", noteerde Veldritkrant gisteren in Bern uit de mond van Christian Rocha. "Tot nu toe hebben we nog maar één telefoongesprek gehad met Flanders Classics. Verder hebben we nog geen info van hen of de UCI.”

"De UCI beloofde ons vorig jaar dat in de zomer alles duidelijk zou zijn. We zijn oktober en we weten niets. We willen deze Wereldbeker de komende jaren naar Bern blijven brengen, maar op deze manier wordt het elke dag meer onzeker. Elke dag verliezen we, de deals met grote sponsors worden nu afgesloten."

Rocha begrijpt ook niet waarom zaterdag een Superprestigemanche in Boom op de kalender stond. "Ze maken het de renners stilaan onmogelijk. Stel je voor dat de dag voor de start van de Ronde van Frankrijk er een belangrijke wedstrijd zou doorgaan in Tsjechië. Dat kan toch niet", vindt de Zwitser.