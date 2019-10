"Hervorming is niet doodsteek van cross, wel stap naar volgend niveau"

"Er was de laatste tijd een sterke versnippering van de crossen, waardoor je op den duur niet meer wist naar welk klassement je aan het kijken was. Het moet weer duidelijk worden als je je tv opzet dat je naar de Wereldbeker aan het kijken bent."

Het plan is om de Wereldbeker volgend seizoen uit te breiden naar 16 veldritten. "We willen van het veldrijden een sterk product maken. In de toekomst zullen de meeste zon- en feestdagen een Wereldbekermanche hebben."

"Hervorming zonder commotie bestaat niet"

"Het verbaasde ons wel dat de organisator in Bern zegt dat hij nog geen contact met ons gehad heeft, want dat was er wel degelijk. Maar ik begrijp ook de onzekerheid bij de organisatoren. Ze waren allemaal gewoon een vaste datum te hebben en snel te weten waar ze aan toe zijn. Door de hervorming duurt dat nu wat langer, maar we hopen snel op duidelijkheid."

"We zijn in gesprek met de verschillende kandidaat-organisatoren. Van de 16 crossen zullen er maximaal 8 in België zijn. Ook nieuwe organisatoren kunnen erbij komen, al willen we wel rekening houden met de tradities."

De nakende hervorming zorgt wel voor wat onrust in de veldritwereld, van organisatoren tot renners. "Daar hadden we wel rekening mee gehouden. Een hervorming zonder commotie bestaat niet."

"We willen de cross écht internationaal maken"

Ook Sven Nys - toch nog altijd een beetje Mister Cyclocross - is sceptisch over de hervorming. Hij noemde het al de doodsteek voor de cross. "Dat heb ik wel al vaker gehoord. Toen Mathieu (van der Poel) vorig seizoen zoveel won, was dat ook de doodsteek van de cross."

"Sven weet ook dat er te veel crossen waren en er onduidelijkheid is over de klassementen. Nu moet die duidelijkheid er wel komen. Het is de bedoeling om de cross verder te ontwikkelen, niet om de doodsteek toe te dienen. Iedereen moet hier beter van worden."

Van den Spiegel maakt zich sterk dat ze met Flanders Classics het veldrijden "naar het volgende niveau" kan tillen. "We hebben op de weg al bewezen dat we iets kunnen uitbouwen als we ervoor gaan. Dat willen we nu ook in het veld doen, zodat we de cross écht internationaal kunnen maken."

Van den Spiegel reikt ook de hand naar die andere grote veldritorganisator, Golazo. "Het is de bedoeling om samen te werken, met Golazo maar ook met andere organisatoren." Flanders Classics heeft zelf ook nog de Superprestige in zijn portefeuille. "In eerste instantie willen we de Wereldbeker vorm geven, in fase 2 betrekken we ook de Superprestige erbij."