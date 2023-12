Tom Pidcock geeft zijn visitekaartje af op de Citadel van Namen

De wereldbekercross in Namen is een prooi geworden voor Tom Pidcock. In zijn tweede veldrit van het seizoen was de Brit een maatje te groot voor de concurrentie. Pim Ronhaar en Joris Nieuwenhuis mochten mee op het podium.

Pim Ronhaar (2de): "Het is altijd een vraagteken hoe je terugkomt van een trainingsstage, maar het was vandaag wel redelijk goed, ja. Ik voelde me eigenlijk van het begin al goed. Ik kwam al snel vooraan en Joris en ik kwamen dan met twee te zitten. Ik heb graag zware rondjes, dan kom ik goed tot mijn recht. Toen Pidcock weg reed, heb ik er nog even in geloofd, maar in de slotronde wist ik het wel. Ik ben heel blij met mijn podiumplek."



Joris Nieuwenhuis (3de): "Ik was goed mee in het begin, maar het vervolg was een beetje zoals mijn hele seizoen. Ik kan goed mijn eigen tempo rijden, maar als jongens als Pidcock overnemen moet ik afhaken. Maar podium is wel goed voor mij. Of Van der Poel en Pidcock van een ander niveau zijn? Ja, werp één blik op hun palmares op de weg en op de mountainbike en je weet genoeg. Dat zijn fenomenen."