Simon Mignolet daags voor Fiorentina-clash: "Extra motivatie dat we legendes van Club Brugge kunnen worden"

di 7 mei 2024 14:20

Heel Club Brugge hoopt morgen de poort naar de finale van de Conference League open te beuken. Coach Nicky Hayen rekent op een hongerige en gretige spelersgroep én een heksenketel door de fans, doelman Simon Mignolet waarschuwt met al zijn ervaring: "We mogen niet gefrustreerd raken, want zij zullen met alle truken tijd willen winnen."

Simon Mignolet is de meest ervaren man bij Club Brugge. Hij won onder meer met Liverpool de Champions League in 2019. Op zijn 36e heeft hij heel wat advies voor zijn jongere medemaats aan de vooravond van een historische afspraak.



"In eerste instantie moet je focussen op de normale dingen, de dingen die je elke dag doet. Ik moet eerlijk zeggen dat het gevoel en de sfeer in de kleedkamer tot nu toe niet zo was dat men bezig was met andere dingen. Men was niet bezig met de halve finale van de Conference League, maar met de volgende wedstrijd."



"Als je in die flow zit, moet je daarmee gewoon verder doen. Dichter bij de wedstrijd zal er wel wat meer stress komen. Dan is het zaak om van de ervaren jongens gebruik te maken om iedereen met de voetjes op de grond te brengen. Je moet de dingen doen die je elke wedstrijd doet."



"Dat hebben we ook de afgelopen weken gedaan om resultaten te boeken. Dat is morgen niet anders. Maar het kan morgen moeilijker zijn dan in eender welke andere wedstrijd."

Je moet de dingen doen die je altijd doet. Dichter bij de wedstrijd zal er wat meer stress komen. Dan is het zaak om van de ervaren jongens gebruik te maken om iedereen met de voetjes op de grond te houden. Simon Mignolet

Want er staat heel wat op het spel: het is van 1993 en Antwerp geleden dat een Belgische ploeg een Europese finale speelde, van 1978 dat Club dat deed. Twee jaar eerder stond Club ook in de Europese finale. De foto's van die ploegen sieren het BaseCamp.



"Het is een ongelooflijke kans om als spelersgroep in dat rijtje te mogen staan. Die spelers zijn legendes van de voetbalclub. Dat moet een extra motivatie zijn. Dat we die kans kunnen grijpen, is iets positiefs voor iedereen."



"Het zou een geweldige prestatie zijn. We hadden al een heel erg mooi Europees parcours, maar dat zegt allemaal niets."



"Deze match staat heel erg hoog op mijn palmares, ik heb al wat watertjes doorzwommen, maar voor zulke wedstrijden doe je het nog. Hier werk je elke dag voor. Ik ben blij dat ik die kans heb. Niet alleen voor de Brugge-fans, maar voor het Belgische voetbal."

"Italianen zullen ons met alle truken willen irriteren"