Klavertje vier is compleet! Sam Bennett wint nu ook slotetappe in Vierdaagse en stelt eindwinst veilig

En of hij in bloedvorm verkeert. Ook de laatste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke is in het mandje van Sam Bennett beland. De Ier was na 177 kilometer sneller dan Sasha Weemaes en Pascal Ackermann. Het klavertje vier is zo compleet voor Bennett: hij won ook al ritten 2, 3 en 5. De slokop mag ook het eindklassement toevoegen aan zijn palmares.