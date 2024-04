In Tokio was ze de jongste, nu stopt Jutta Verkest (18) met topturnen

"Ik wil graag iedereen bedanken die me geholpen heeft. Het was een fantastische ervaring", vertelt Verkest, die de andere atletes veel succes wenst in Parijs "en daarna".

"Mijn periode als turnster was er een met hoogtes en laagtes, met zeges en strijd, wat me allemaal heeft bijgedragen om te groeien als atleet en als persoon."

IN BEELD - Jutta Verkest in actie op de Olympische Spelen van Tokio

Naast de Olympische Spelen turnde Jutta Verkest ook drie Europese kampioenschappen. In Bazel (2021) zette ze met een 10e plaats haar beste prestatie neer in de allroundfinale

Naast het WK in Liverpool (2022) kwam Verkest in het najaar van 2023 in actie op het WK turnen in Antwerpen voor eigen publiek.