Belgische vrouwen halen brons in teamfinale tumbling op EK in Portugal

Op het Europees kampioenschap tumbling, trampoline en DMT (dubbele minitrampoline) in het Portugese Guimaraes hebben de Belgische vrouwen vrijdag brons gewonnen in de teamfinale tumbling.

Tachina Peeters (Gymplus vzw), Louise Van Regenmortel (CSA Kempen), Evi Milh (Turnclub De Zeester vzw) en Sara Neyrinck (K.T. Aalst) moesten met een totaalscore van 8 punten alleen Groot-Brittannië (14 punten) en Frankrijk (10 punten) laten voorgaan.

Met dit resultaat evenaarden de Belgen hun derde plaats van het Europees kampioenschap in 2022. Peeters, Milh en Van Regenmortel komen zondag opnieuw in actie in de individuele halve finale.