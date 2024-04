Nu wel raak voor Pidcock, die 2021 niet is vergeten: "Zal maar niet zeggen dat ik blij ben met 2e zege"

"Het voelt geweldig om te winnen. Het was een lastig voorjaar, waarin ik veel weg van huis ben geweest een veel opofferingen heb moeten maken. Dus deze overwinning doet veel deugd."

"Ik zal maar niet zeggen dat het geweldig is om voor de 2e keer te winnen", stelde hij. "Ik wil geen controverse veroorzaken."

Toen was met het blote oog niet te zien of Pidcock de sprint van de Amstel Gold Race had verloren, maar toch duidde de wedstrijdjury Wout van Aert aan als winnaar. En dat heeft hij nog niet helemaal verteerd.

Tom Pidcock mag zich de eerste Brit noemen die een van de drie Ardennenklassiekers wint. Een titel die hij zich eigenlijk in 2021 al had willen toe-eigenen.

"Druk is eraf voor volgende Ardennenklassiekers"

2e in 2021, 3e in 2023 en nu eindelijk prijs. De Amstel Gold Race lijkt wel op het lijf geschreven van Pidcock. "Ik rijd hier altijd een goede koers. En het team stond volledig achter me."

In de sprint rekende hij af met Marc Hirschi en Tiesj Benoot. Met het volle vertrouwen? "Half en half", gaf hij toe. "Mijn handen liggen nog open na Parijs-Roubaix, dus het was lastig om te sprinten."

"Ik had ook schouderpijn, want ik kon mijn stuur niet goed vasthouden. Ik had dan ook niet zo veel zelfvertrouwen."

Toch mocht de Brit vieren. "De druk is er nu af voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ik kan gewoon koersen en ervan genieten. Alhoewel, waarschijnlijk wordt het niet genieten", besloot hij met een kwinkslag."